Carlo Ancelotti analizó la previa de su segunda final en Champions League con el Real Madrid

El técnico italiano habló en la previa de la gran final de la UEFA Champions League ante el Liverpool

Por: Alejandro Liporacci 27 de mayo 2022 · 22:48 hs

Este sábado se define en el estadio de Saint Denis, en París, la gran final de la UEFA Champions League entre el Liverpool de Jürgen Klopp y el Real Madrid de Carlo Ancelotti. Un partido que revivirá la final entre estos dos conjuntos en Kiev durante la temporada 2017-2018, en donde los merengues obtuvieron su tercera copa consecutiva.

"Hasta la final no llegas solo por suerte. Llegas or calidad y por saber superar momentos complicados y en eso ha sido fundamental la historia de este equipo. Si merecemos ganarla, lo demostraremos en el parido (...) Cada partido tiene su historia y estrategia. La motivación es la misma. Menos preocupación. El partido de Lisboa ha sido la llave a todo lo que ha pasado después", señaló el italiano.

"Tenemos que ser lo que hemos sido durante toda la temporada. Nos van a plantear un partido intenso, que es su gran calidad. El que demuestre mejor su cualidad, lo ganará (...) Tengo la alineación decidida. No se la he dicho a ellos y no a puedo decir. No hemos probado el césped", indicó.

"Claro que sueñas antes de partidos así. No lo puedes controlar. La final que mejor la jugué, ante el Liverpool precisamente, la perdí. Vamos a dar lo mejor de nosotros, seguro. Es la quinta final y la previa es algo bonito que tienes que disfrutar. Soy feliz por estar en este equipo y ante este partido", agregó Ancelotti.