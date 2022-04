Carlo Ancelotti anticipó lo duro que será el choque ante el City de Guardiola

El técnico italiano analizó la previa ante el Manchester City en Champions League

Por: Alejandro Liporacci 25 de Abril 2022 · 23:21 hs

Este martes el Real Madrid del técnico Carlo Ancelotti visitará el Etihad Stadium para luchar ante el Manchester City en el encuentro de ida en las semifinales de Champions League.

En rueda de prensa del entrenador italiano alabó el trabajo de los suyos para llegar a esta instancia, así como recalcó el trabajo del conjunto ciudadano.

"Volví al Madrid porque el Madrid necesitaba un entrenador. Para mí fue una gran ilusión volver, pero no fue mi decisión. El Madrid tenía confianza en lo que podía hacer y lo estoy disfrutando (...) El equipo en fase defensiva si no tienes un equipo compacto vas a sufrir. El aspecto defensivo mañana tiene una parte importante del partido. Después hay momentos que el City va a tener el balón y tú no puedes estar a mirar lo que haces; y cuando tú ganas el balón tienes que aprovechar las cualidades que tenemos. No hay muchos secretos", indicó.

"La historia del Madrid cuenta mucho en esta competición. La historia ayuda a los jugadores a sentir el peso de esta camiseta, pero es un peso, una responsabilidad, muy positiva (...) Alaba y Mendy están bastante bien. Tenemos más confianza con ellos. Tengo plan ideado si no llega Casemiro", expresó el entrenador del conjunto madrileño.

"Tenemos la Liga mucho más cerca. La podemos ganar en nuestro estadio. Somos felices de poderla ganar un mes antes. Por otro lado, el partido de mañana, al que llegamos felices y con ilusión. Es el tipo de partido que estos futbolistas quieren jugar. Para mí es muy sencillo el trabajo en este período, no necesito hablar mucho a los jugadores, más allá de trabajar la estrategia", expresó.