Carlos Hermosillo pateó en el piso a Cruz Azul

Tras la escandalosa goleada 7-0 que sufrió ante las Águilas del América en el clásico, Carlos Hermosillo prendió fuego a todos.

Por: Mauro Palacios 22 de agosto 2022 · 11:44 hs

Cruz Azul no solo viene de recibir la goleada más escandalosa de toda su historia, sino que es más grave porque viene del lado de Las Águilas del América, una crisis sin precedentes que dejó al plantel sin Diego Aguirre como entrenador.

Carlos Hermosillo, una gloria de la institución, no dejó levantar del piso a su amor y lo pateó ahí mismo, encontrando diferentes culpables, pero la directiva como la principal.

"Que bien está jugando el America. La goliza nos la merecemos. Directiva mediocre, el desastre que dejó Ordiales y muchos jugadores que no tendrían que estar en el Cruz Azul. Noche triste para toda la afición Azul", escribió desde su cuenta de Twitter.

Hermosillo ya había sido muy crítico del presente de La Máquina, señalando a Jaime Ordiales como principal responsable. “En la parte administrativa tienen demasiados problemas y en la parte deportiva, particularmente, a mí nunca me ha gustado lo que ha hecho Jaime Ordiales a través de su carrera. No nada más en Cruz Azul, sino por lo que ha hecho en América, Guadalajara, Necaxa, Querétaro. (Es) un tipo que no ha hecho absolutamente nada y que hoy arma un equipo, porque él es responsable, él decidió qué técnico vendría”.