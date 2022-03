Carlos Salcedo no aguantó más y respondió con todo a las críticas del Dr. García

Finalmente se defendió del penal que falló en la Copa Oro

Por: Gerardo Romero 01 de Marzo 2022 · 20:13 hs

Hace unos meses se registró un momento bastante negativo en la carrera de Carlos Salcedo, luego de fallar un penal en la Copa Oro que lo convirtió en un “enemigo de México”. Luego de este hecho, el analista de TV Azteca, Luis García, arremetió de una manera intensa en contra del exjugador de Tigres y finalmente recibió una contundente respuesta del jugador.

La polémica se encendió luego que Carlos Salcedo decidió acabar con el silencio que otorgó en aquel momento y mandó un dardo directo, recordándole que ‘él se cagó en una final’, donde evitó cobrar un penal, un hecho aún más lamentable que fallar el disparo.

En plática con Werevertumorro, en el podcast ‘Muy Fuera de Lugar’, ambos recordaron aquel 29 de julio cuando la Selección Mexicana se midió en Semifinales a la selección de Canadá, donde Carlos Salcedo falló un penal que pudo evitar la agonía del Tri.

El actual jugador del Toronto de la Major League Soccer (MLS) recibió uchas críticas de diversos medios y personajes. Sin embargo, las palabras de García fueron las que más lo marcaron, pues le dijo que era muy malo cobrando penales y puso en duda si debía seguir siendo llamado al Tri.

“La verdad es que me dijeron de todo, pero uno de los comentaristas, exfutbolista, que fue de los que más me tiró cuando fallé el penal, se cagó en una final y dejó que otro pateara y lo falló. Hablan y dicen pero no recuerdan lo suyo”, confesó Carlos Salcedo.

El penal de García ocurrió en el torneo Invierno 1998, cuando Chivas se enfrentó a Necaxa por la final de la Liga MX, compromiso que igualaron 0-0. En aquel entonces Luis García era el cobrador oficial de penales de las Chivas, pero él decidió que no tenía la confianza para ejecutarlo y por eso se lo dejó a su compañero.