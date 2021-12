Carlos Tévez decidió retirarse del fútbol

Luego de su salida escandalosa en Boca Juniors, el Apache, alejado del fútbol en este semestre, colgará los botines.

Por: Mauro Palacios 10 de Diciembre 2021 · 12:46 hs

Carlos Tevez decidió alejarse del fútbol para dedicarse a su familia en este semestre. En medio de la incertidumbre sobre si volverá a jugar en 2022, un ídolo de Boca Juniors aseguró que el Apache colgó los botines.

"Mi amigo del alma... No va a jugar. Se los confirmo yo: no va a jugar", expresó Ángel Clemente Rojas, símbolo del Xeneize, en una entrevista con Resumen Deportivo de Radio República de Morteros.

"¿Sabe por qué? Ya está grande. Le tenemos que decir gracias por todo lo que ganó, por todo lo que hizo. Ya está un poquito grande. Económicamente está muy bien. No tiene ningún problema. Que se quede en la casa descansando con su familia. Jugar, creo que no. Ya les digo que no", añadió Rojitas.

El Propio Carlos Tévez aclaró hace un tiempo, “Acá (en Argentina) no. Si me aparece algo que me llame la atención y diga ´bueno sí, hago el sacrificio un año´ y la paso bien, no con tantas presiones y todas esas cosas...”.