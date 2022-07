Carlos Tévez durísimo en sus declaraciones

El Apache destruyó al Chapa Retegui por no acompañarlo en Rosario Central, habló de los jugadores que pidió en Boca y le dijeron que no.

Por: Mauro Palacios 05 de julio 2022 · 13:28 hs

Carlos Tevez rompió el silencio por primera vez desde su llegada a Rosario Central. El entrenador, luego de la derrota de su equipo ante Aldosivi, habló con TyC Sports sobre la nueva experiencia que está atravesando y apuntó contra Carlos Retegui por "faltar a su palabra" y no haberlo acompañado en la dirección técnica del Canalla, "El fútbol no es para cagones", sentenció el Apache.

A menos de 24 horas de la presentación oficial de Carlos Tevez como entrenador de Rosario Central, Carlos Retegui había confirmado que finalmente no podría acompañarlo en el cuerpo técnico como principal ayudante de campo, debido a su cargo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como Secretario de Deportes.

Esto no cayó nada bien en Carlos Tévez, y aprovechó el mano a mano con TyC Sports y dejó salir toda su bronca. Y lo hizo despues de coleccionar su segunda derrota consecutiva en la Liga Profesional.

"Retegui fue desprolijo, porque prefirió más un compromiso político que su sueño. No solamente faltó con su palabra a mí, sino que también a mis hermanos y a mi familia. Yo me entero de que no iba a venir a Central por los periodistas, entonces eso me dolió mucho", comenzó Carlitos.

"Acá primero está el escudo, Central por encima de todo. El que no esté encaminado lo vamos a traer una vez, dos veces y a la tercera, como decía Bianchi, lo dejamos en la banquina".

Sobre la consulta de los dichos de Juan Román Riquelme, en las que le darían una mano a Tévez en lo que necesite como entrenador, la respuesta fue clara. "Hablé por jugadores de Boca, pero la respuesta fue negativa".