Carlos Vela confesó sus razones para no volver a la Liga MX

Carlos Vela ha conseguido renovar su contrato con Los Ángeles Football Club, equipo de la MLS hasta finales de 2023.

Por: Facundo Agudo 29 de junio 2022 · 13:51 hs

Mientras se trabajaba para que Carlos Vela renovar con LAFC, el delantero mexicano de 33 años recibió dos ofertas de la Liga MX, pero el delantero azteca se encargó de echar por tierra ambos ofrecimientos.

Fue el propio Vela el que divulgo los motivos por los cuales no arribará a la liga mexicana, durante la conferencia de prensa el delantero hablo con suma sinceridad sobre los clubes mexicanos que se interesaron en ficharlo para este Apertura 2022. Vela recalcó que su prioridad era mantenerse en el equipo angelino y como alternativa pensaba en regresar a Europa, descartando completamente su vuelta a México.

"Sí, tuve alguna oferta. Hablé con equipos de México, pero como siempre dije, mi primera opción era quedarme en Los Ángeles y si eso no pasaba, ir a Europa era mi segunda opción. Sí tuve acercamientos con equipos mexicanos, pero no los contemplé, no era uno de los lugares principales donde quería seguir mi carrera", declaró.

Vela confesó que le gustaría terminar su carrera vistiendo la camiseta de LAFC, pero antes quiere ganar el título de la MLS, sueño que ha tenido desde que llego a los Estados Unidos, ahora con la llegada de Bale a su equipo todo parece más al alcance de la mano.

"Esa fue una de las principales razones por las cuales todavía quiero seguir en este club. Quiero trabajar muy duro para traer este trofeo y disfrutarlo, espero hasta el final de mi carrera aquí", concluyó.