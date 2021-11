Carlos Vela se despide de la MLS con su propio balance

El mexicano del LAFC no se le dieron las cosas que imaginó en el inicio, como en cada temporada, y resaltó si se le dieron o no las cosas este año en la MLS.

Por: Mauro Palacios 08 de Noviembre 2021 · 10:47 hs

Concluyó su participación con el Los Angeles Football Club en la temporada 2021 de la Major League Soccer, y pocas cosas fueron como soñó el mexicano Carlos Vela, a partir de ahí se entiende como califica su participación en dicho torneo.

"(El balance personal es) negativo. Soy una persona muy sincera, muy honesta y no me escondo en los momentos malos. Este año no fue lo esperado a nivel personal, a nivel colectivo. La gente esperaba más de mí. Mis compañeros esperaban más de mí y uno obviamente se va molesto con la temporada, porque no pude estar ahí cuando el equipo me necesitó", mencionó el delantero azteca tras quedar fuera de los Playoffs de la MLS.

"Cuando uno de los líderes -el capitán- no está dando lo mejor que puede o estando a su nivel, obviamente, es todo más complicado. Así que ver qué pasó, hay que intentar cambiar las cosas, volver a trabajar cuando se tenga que volver a trabajar, y volver a poner el nivel del equipo, el nivel personal otra vez en lugares altos, porque es donde considero que debemos estar y donde trabajo para estar".

Durante esta temporada de la MLS, apenas sumó mil 267 minutos de actividad, luego de estar varias semanas alejado de las canchas debido a una lesión, por lo que también apenas y pudo marcar cinco goles.

"A día de hoy sigo siendo jugador de LAFC, y como lo dije desde el primer día. Vine a la MLS a ganar títulos y no pude hacerlo. Es algo que tengo todavía guardado. Seguir trabajando si es que continúo trabajando en este equipo, y no voy a parar".

"La verdad que en momentos malos es cuando más ganas tengo de revancha, más ganas de volver a otra nueva temporada con la ilusión recargada y poder demostrar a todos lo buen jugador que soy y lo mucho que le puedo aportar al equipo este".