Carragher revela la tensa conversación que tuvo con Messi en privado

Por: Facundo Agudo 22 de Enero 2022 · 14:29 hs

La leyenda del Liverpool y del seleccionado inglés, Jamie Carragher revelo en la cadena Sky Sports, donde es comentarista, una historia que tuvo el verano pasado con Messi, luego de que el argentino dejara el Barcelona para sumarse a las filas del PSG.

Carragher revelo que Messi lo llamo “burro”, después de que el exjugador dijera que Messi no era un fichaje inteligente para el PSG. Por este análisis sobre su fichaje, Messi le expreso su pensamiento a través de Instagram. "Fue en Monday Night Football y recibí un mensaje privado en Instagram. No voy a mostrar mensajes privados, pero básicamente me llamó burro", dijo Carragher en el programa anoche.

A pesar de estas declaraciones, Carragher se lo tomo con humor y siguió diciendo: Messi ve Monday Night Football, así que espero que también esté viendo Friday Night Football hoy porque Lionel, te amo completamente. Eres el mejor jugador de todos los tiempos y, desde luego, yo si me comparo contigo claro que era un burro", finalizó con risas.