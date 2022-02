Carrascal difundió el pedido que le hizo Gallardo

El colombiano habló antes de partir rumbo a Rusia, reconoció su tristeza por dejar el Millonario, le agradeció a los aficionados y aseguró que le gustaría regresar.

Por: Mauro Palacios 15 de Febrero 2022 · 13:53 hs

Después de algunas idas y vueltas en la definición de su viaje a Rusia, Jorge Carrascal deja River Plate y parte este martes a su nuevo destino europeo. Antes de subirse al avión habló con los medios y aseguró: "Gallardo me pidió que me quede".

"Un poco triste porque me voy, es un club grande al que le tomé mucho cariño y que fui parte de una familia muy linda. También contento porque es un lindo desafío, nuevas expectativas, nuevas metas y bueno", explicó al inicio el colombiano.

Luego se refirió sobre el careo que tuvo con Marcelo Gallardo al comunicarle su decisión de aceptar la oferta del CSKA Moscú. "Hablé con él, me dio consejos y creo que era una oportunidad linda y el tuvo que entender. Me pidió que me quedara, pero le dije que era un sueño volver y tener esa continuidad, tener minutos y jugar. Me entendió y lo que hizo fue darme consejos".