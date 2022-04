Casemiro crítica a la afición del Real Madrid por pitar a un compañero

El mediocampista brasileño defendió a uno de los suyos antes de enfrentar al Chelsea en Champions League

Por: Alejandro Liporacci 11 de Abril 2022 · 13:17 hs

Este lunes el mediocampista brasileño Casemiro fue el encargado de declarar junto a su entrenador Carlo Ancelotti en la previa al encuentro de vuelta de los cuartos de final en la Champions League ante el Chelsea inglés.

Durante su intervención además de hablar sobre lo que les deparará el encuentro ante el actual campeón de la competición, el volante de Brasil tuvo contundentes palabras para esa parte de la afición del Real Madrid que ha estado pitando al gales Gareth Bale.

El extremo zurdo está disputando sus últimos encuentros como jugador del Real Madrid tal como lo había comentado Carlo Ancelotti días anteriores, por ello el mismo quiere irse con una buena despedida, y sus compañeros le han respaldado para que eso suceda.

"Cuando se pita a un jugador, se nos pita a todos. No puede estar de acuerdo. No me gustó, porque Bale es histórico. Cuando se pita a un jugador así se pita la historia de este club. Espero que la gente nos ponga los pelos de punta mañana. Los necesitamos", aseguró el brasileño.

"No nos podemos fiar de nada, por mucho que dijera Tuchel. Es el campeón actual. Necesitamos a la afición. La clave de todo es el escudo, ganar cuando nadie lo cree. Como se dice: hasta el final, vamos Real", agregó.