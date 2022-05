Cavani dice adiós al Manchester United

El delantero uruguayo se despidió entre pesares a través de las redes del conjunto inglés

Por: Alejandro Liporacci 28 de mayo 2022 · 11:16 hs

Durante este viernes, el delantero uruguayo Edinson Cavani se despidió finalmente del Manchester luego de dos temporadas en las cuales no logró alzar un título, pero disputó una final continental contra el Villarreal en la Europa League del año anterior.

El atacante charrúa lamentó que su paso por Old Trafford no haya culminado de la mejor forma para él y el club, teniendo que pasar por lesiones y situaciones que no le permitieron tener regularidad durante la última temporada.

A través de las redes sociales del Manchester United, Cavani se despidió tanto del club como de la afición que lo ha estado apoyando las últimas dos temporadas, luego de haber llegado libre del París Saint-Germain.

"Me han respetado mucho desde el primer momento. Me voy con una imagen feliz de ese cariño, pero también con un sabor amargo, porque me hubiese gustado dar más y estar más presente este año", señaló el delantero celeste.

"Las lesiones no me permitieron jugar con regularidad, pero quiero agradecerles de corazón, porque me han tratado con mucho cariño", agregó el charrúa, que ahora suena como posible refuerzo del Villarreal, Salernitana e incluso Napoli para la próxima temporada.