¿Cayó en mala racha el Deportivo Cali?

El Deportivo Cali cayó por segunda vez en el campeonato colombiano y enciende las alarmas en sus aficionados

Por: Alejandro Liporacci 27 de Enero 2022 · 17:36 hs

El campeón del fútbol colombiano, el Deportivo Cali sumó en la noche de este miércoles su segunda derrota en el Torneo Apertura de la Liga Betplay después de caer derrotado en el debut con Jaguares de Córdoba y en la noche de este miércoles ante el Deportes Tolima, lo que ha encendido las alarmas alrededor del equipo verde.

Rafael Dudamel y Teófilo Gutiérrez hablaron tras el partido ante Tolima sobre el momento que vive el equipo. "Estos momentos del fútbol y amargos porque vamos teniendo súper cidades que no son normales en el campeón, que no son normales en en su equipo pero que el tener mucha juventud nos hace saber que debemos tener paciencia. El título no nos desgastó físicamente, estas dos derrotas son un cachetazo emocional", afirmó el entrenador venezolano.

Dudamel también comentó que si equipo ha sufrido bajas y que los jugadores nuevos aún se deben adaptar: "Se han ido jugadores que aportaban una estabilidad por su experiencia y jerarquía, y los estamos reemplazando. En medio del torneo vamos buscando nuestra mejor forma, así que no hay que hacer drama pero nosotros no pararemos de trabajar".

"Creo que es una transición que estamos pasando. Pronto el equipo volverá a lo que es, lo que mostró el año pasado. Hay muchos jóvenes qué se están sumando al equipo. Sin duda que nos dejas tranquilos como afrontaron los compromisos. Lastimosamente un error de pelota quieta nos costó el partido, pero creo que fuimos superiores", indicó el delantero Teófilo Gutiérrez tras el partido contra Deportes Tolima.