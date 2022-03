Ceferin lanza una contundente amenaza que hace temblar a varios clubes europeos

El presidente de la UEFA expresó nuevamente su rechazo contra la Superliga

Por: Gerardo Romero 04 de Marzo 2022 · 13:00 hs

Todo parece indicar que la Superliga europea no estaba tan muerta como se creía, debido a que volvió a aparecer luego que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, amenazara a los clubes interesados en participar en este proyecto, alegando que no podrán jugar competiciones como la Champions o Europa League.

“Hablar de la Superliga no es hablar de futbol. No es un proyecto de futbol. No era lógico que apareciera algo así en medio de la pandemia. La UEFA intentó ayudar a futbolistas y equipos en una terrible situación como la pandemia. Nos volcamos en ayudar”, expresó.

“Para nosotros el futbol y los futbolistas son para los aficionados. No más Superliga ni competiciones fuera de las normas del futbol. Usaron la pendemia y ahora la guerra. Los clubes son libres de crear su propio torneo, pero no esperen competir en los de la UEFA. Estoy cansado de este proyecto futbolístico”, añadió el máximo regente del fútbol europeo.

Ceferin destacó que el proyecto de la Superliga no tiene pies ni cabeza y uno de los creadores ya hasta le pidió perdón por el tema, lo que quiere decir que es una competencia que nunca se podrá ver en las canchas.

“Pueden pagarle a quién quieran para decir que es un buen proyecto, pero sigue siendo una idea sin sentido. Uno de los ejecutivos que creó el proyecto me llamó para pedir perdón”, añadió.

Para concluir, el presidente de la UEFA descartó que las modificaciones en el formato de la Champions League sean por la aparición de los clubes.

“Es algo diferente por completo, Seguimos trabajando con la ECA para encontrar la solución a todo. No tiene nada que ver, El calendario está sobrecargado y los futbolistas lo sufren. Los equipos quieren jugar muchos partidos. No es cuestión de la UEFA, es del futbol en general. Nos preocupa. Estamos comparando el proyecto de la Superliga con los cambios de la FIFA. Para la Superliga los aficionados son consumidores para la UEFA, lo más importante”, finalizó.