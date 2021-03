Cervera dice que el partido ante el Alavés “será a cara o cruz”

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, ha declarado este jueves que el partido que les medirá al Alavés el sábado en Mendizorroza será a "cara o cruz".

Cervera calificó en rueda de prensa el partido como "importante para los dos equipos" y dijo que no quiere confianzas por sacarle seis puntos al Alavés en la clasificación y haber ganado en la última jornada al Eibar, otro rival directo en la lucha por la permanencia.

“Puede haber cierto sentimiento de liberación por haber ganado el otro día, y espero que eso no nos haga pensar que tenemos unos partidos para no ganar por haber vencido. Eso me da miedo", desveló Cervera, a quien el Alavés no le parece "mal equipo" y tiene "a algunos de los mejores" delanteros de los equipos de la parte baja de la tabla.

El preparador cadista insistió en que el conjunto vitoriano puede estar en un "mal momento, pero tiene buenos jugadores y en cualquier momento pueden hacerlo bien”, y señaló que al jugar el Álvaro Cervera, en casa, podría "tirar hacia arriba" y el Álvaro Cervera, intentará posicionarse como le "gusta".

"Eso es a priori, luego ya veremos cómo transcurre el partido”, admitió Cervera, quien consideró que el encuentro "no es cómodo, todo lo contrario" y que ganar en Vitoria sería "muy importante" porque no juegan con mucho margen: "si perdemos los podemos dejar a sólo tres puntos, que es un partido”, dijo.

El Cádiz tendrá las bajas por lesión del hondureño Anthony Lozano en la delantera y del lateral Isaac Carcelén en defensa, ausencia ésta última a la que se une la del otro lateral derecho de la plantilla, Carlos Akapo, que está en fase de recuperación de una dolencia desde hace semanas.

Cervera anticipó que en el costado diestro de la zaga jugará un central cambiado de posición o un extremo, para lo que Rafael Giménez 'Fali' o Salvador Sánchez Ponce 'Salvi' podrían ser los candidatos.