Chabelo sorprende al revelar el verdadero motivo que lo convirtió en un americanista

El animador desmintió que su unión a Televisa lo hizo apoyar a los azulcrema

Por: Gerardo Romero 15 de Febrero 2022 · 21:12 hs

Chabelo se ha convertido en uno de los personajes más emblemáticos en la historia de la televisión mexicana, acompañando a varias generaciones en su programa ‘En Familia’, donde incluso hasta Eugenio Derbez fue su edecán. Sin embargo, otra parte importante en la vida de este animador ha sido el fútbol y principalmente sus Águilas del América.

Algo interesante es que el amigo de todos reveló hace un tiempo cual fue el verdadero motivo que lo hizo convertirse en todo un seguidor del conjunto de Coapa, debido a que había un rumor de que lo hacía por el hecho de trabajar en Televisa, algo que desmintió rotundamente, alegando que todo comenzó cuando llegó a la Ciudad de México y vendía cigarros en el Hipódromo de las Américas.

Durante una entrevista para CNN, Chabelo recordó que dejó su hogar en León, Guanajuato, para venir a la CDMX con tan solo 9 años, teniendo que vender los cigarros para poder subsistir.

“Yo venía de León, Guanajuato, y llegué a la Ciudad de México cuando tenía nueve años, vendía cigarros en el Hipódromo de las Américas, una de tantas chambas, porque yo empecé a trabajar desde los seis años. Tenía amigos que hablaban mucho de futbol, era interesante oírlos”, comentó Xavier López.

Asimismo, el ícono de la televisión recordó que sus amigos lo animaron a ir a un partido del América, alegando que desde que los vio en el campo nunca más dejó de apoyarlos.

“Entonces mis amigos y mis compañeros, me llevaron a ver un partido de futbol porque en León no se jugaba. El primer equipo que vi jugar fue al América, jugando contra un equipo español y desde ahí me hice americanista. Toda la vida he sido americanista”, destacó.