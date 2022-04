Champions League: Liverpool demostró todo su poderío ante el Villarreal

Por la semifinal de la Champions League, Liverpool recibió en su casa al Villarreal y quedo demostrado que los Reds de Klopp es uno de los mejores equipos del mundo.

Por: Facundo Agudo 27 de Abril 2022 · 18:03 hs

Un ambiente fantástico se vivió en Anfield, a la altura de una semifinal de Champions League. El local, recibió al conjunto español Villarreal, que fue acompañado hasta el norte de Inglaterra con un gran puñado de hinchas del Submarino Amarillo que alentaron todo el encuentro.

El partido comenzó como todos los esperaban, el Liverpool desplegando su juego en campo rival y un Villarreal replegado, apostado a salir de contra, tal fue así que el equipo español logro aguantar los embates y frenar al Liverpool por 45 minutos. El equipo de Klopp fiel a su estilo de juego, intento de todas formas vencer el arco de Rulli, pero no pudo.

Liverpool en los primeros 45 minutos, demostró la importancia de ser un equipo con identidad marcada, que a pesar de que los goles no lleguen la idea de juego no se resigna y siempre se sigue intentando, así fue como los Reds aprovecharon la velocidad de sus laterales para ampliar la cancha y jugar con muchos cambios de frente y juego asociado al primer pase, a pesar de esto el gol no llegaba.

En el complemento, Liverpool logró abrir el marcador, con un poco de fortuna es cierto, tras un centro del capitán del Liverpool, Henderson, la pelota se desvió en Pervis Estupiñan descolocando al arquero argentino, de esta manera la pelota termino ingresando a pesar del gran esfuerzo de Rulli por desviar la trayectoria del balón, con este gol Liverpool capitalizaba todos los intentos del primer tiempo.

Tras el gol Liverpool se envalentonó aún más y siguió atacando, con la actuación clave de Fabinho y Thiago en el mediocampo, el equipo inglés construyo una tremenda jugada a puro toque para Sadio Mané defina sutilmente ante la desesperada salida de Rulli.

El Liverpool demostró ser uno de los mejores equipos del mundo y el que mejor usa a los laterales, tanto el escoses Robertson como Alexander-Arnold tuvieron un partido exquisito, siempre criteriosos a la hora de la toma de decisiones y poniendo pases y centros punzantes que hicieron tambalear a la defensa del Villarreal por 90 minutos.

Además de los laterales, el eje central del Liverpool comandado por el brasilero Fabinho y la compañía de Thiago es clave para la circulación del balón y además el trabajo de ambos, además de hacer jugar y conectar a los centrales con los de arriba, se trata de intentar cortar los circuitos de pases del rival, para poder robar pelotas y jugar rápido con Salah. Mané y Luis Diaz.

La vuelta será en España la semana que viene, el Liverpool llega mejor parado pero este Villarreal viene de hazaña en hazaña, así que de seguro será un partidazo por que el conjunto español sabe que puede darle vuelta en su casa.