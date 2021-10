Chelsea es el nuevo líder de la Premier League

El Chelsea de Thomas Tuchel es el actual líder de la Premier League tras derrotar al Southampton.

Por: Facundo Agudo 02 de Octubre 2021 · 13:32 hs

Un vibrante partido se dio en Stamford Bridge, donde el Chelsea derroto por 3-1 al Southampton y escalo hasta la cima de la tabla. El primero en romper el cero en el tanteador fue el equipo local un temible cabezazo de Chalobah le daba la victoria parcial al equipo blue. Pero toda la felicidad de los hinchas locales se apagó cuando Ward-Prowse de penal logro poner el 1-1 y le daba aire al Southampton, que quería arrebatarle la victoria.

Pero en los minutos finales el Chelsea saco a relucir su estela de equipo grande y a los 84 minutos Timo Werner puso el 2-1 y a los 89 otro de los refuerzos del Chelsea, Chilwell cerro el partido poniendo el 3-1 de los Blues sobre los Saints y dándole la primera posición al equipo de Tuchel.

Thomas Tuchel, que no puede contar con Kante (Covid-19) y James y Pulisic (lesión), sorprende dejando en el banquillo a Jorginho, Mount, Havertz y Marcos Alonso, recientemente convocado por Luis Enrique la selección española. Comenzó con Azpilicueta de titular y Kepa no jugó y Saúl Ñíguez se quedó de nuevo en el banco, El ex atlético no ha disputado más minutos en el torneo desde su debut ante el Aston Villa.

Esta sufrida victoria ante el Southampton le permite al Chelsea ser el puntero de la Premier League con 16 unidades, dos mas que el Liverpool, Manchester united y Everton.