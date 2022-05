Chicharito Hernández busca reunirse con el Tata Martino

El delantero mexicano Javier Hernández busca reunirse con el entrenador argentino del seleccionado mexicano Gerardo Martino, la idea del delantero es aclarar diversos temas.

Por: Facundo Agudo 25 de mayo 2022 · 13:41 hs

Chicarito Hernández quiere volver a jugar con la camiseta del seleccionado mexicano es por eso que tras dos años de ausencia, Hernández ha solicitado reunirse con "Tata" Martino para aclarar diversos temas, temas que son los que lo mantienen alejado del selccionado.

Por el momento no hay una fecha pactada para la reunión, pero desde el entorno de Martino no tienen problema en reunirse con el delantero, ademas sabes que no pueden darse el lujo de perderse a un delantero como ex Real Madrid.

"La primera respuesta de la Dirección de Selecciones y del entrenador es que están en la mejor disposición de poder reunirse con el delantero del Galaxy y poder platicar sobre los motivos por los cuales Chicharito no ha sido llamado desde hace más de dos años. Por el momento no hay fecha para la posible reunión, pero ya hubo acercamiento de parte de la gente cercana al goleador"

Todo parece indicar que Chicharito podría volver a vestir los colores mexicanos de cara al Mundial de Qatar 2022.