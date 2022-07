Chicharito habló sobre el mal nivel de su equipo

Javier Hernández se refirió a la mala racha de Los Angeles Galaxy en la MLS, que aún se mantiene en puestos de Playoffs.

Por: Mauro Palacios 21 de julio 2022 · 13:49 hs

Los Angeles Galaxy no han podido conseguir la victoria en los últimos tres partidos de la MLS, y en los dos más recientes no pudo contar con Javier Chicharito Hernández.

Tras la última caída, por 0-2 ante Colorado Rapids, el defensor Derrick Williams aseguró a la prensa que "no estamos jugando como un equipo. Hay mucha gente jugando individualmente".

En su regreso a los entrenamientos con LA Galaxy, Chicharito se refirió a las declaraciones de su compañero, "no quiero tirar la casa por la ventana como decimos en México, que somos terribles, que somos el peor equipo. No, no".

Chicharito agregó, "tenemos que poner las cosas en perspectiva. Todavía estamos en los playoffs. Imagínate si mejoramos en esas cosas que mencionas, va a ser muy difícil detenernos. Esa es la clave de toda liga, mejorar en tus debilidades y mantener tu fortaleza y tus cualidades".

En lo deportivo, se espera el regreso de Hernández a la titularidad con LA Galaxy para este domingo 24 de julio, cuando reciba en Carson, California, al Atlanta United.