Chicharito quiere convencer con goles al 'Tata' Martino y volver al 'Tri'

Por: Manuel Rodriguez 14 de Abril 2021 · 19:59 hs

El máximo goleador de la selección mexicana, Javier Hernández, volvió a expresar su deseo de defender nuevamente los colores del ‘Tri’. Para ello, manifestó estar comprometido por recuperar el nivel necesario que lo lleve de regreso al combinado nacional. ‘Chicharito’ no viste la camiseta de su país desde la Copa del Mundo Rusia 2018.

En declaraciones a los medios, Hernández aseguró que trabaja para convencer con goles al cuerpo técnico encabezado por Gerardo Martino. El entrenador argentino ha descartado al ‘Chicharito’ Hernández en los últimos torneos. “Te lo vuelvo a repetir a ti, pero no, no ha cambiado absolutamente nada y tampoco tendría porque cambiar si no he jugado ningún partido”, apuntó.

Chicharito es el máximo goleador de la selección mexicana

“Para que se abran las puertas de la selección tengo que hacerlo yo, mostrando un nivel que al fin de cuentas le pueda gustar al entrenador y al cuerpo técnico. Eso se va a dar cuando yo haga bien las cosas en mi club y por eso mi deseo”, declaró Chicharito, quien suma 52 goles con la camiseta del ‘Tri’.

El delantero de Los Angeles Galaxy añadió: “La MLS es lo único que está en mi cabeza. Hablé con mucha gente de ese tema y no le cerrado ninguna puerta a la selección, sino ya me hubiera retirado”. Además, aseguró que su optimismo se encuentra en un nivel superior y así lo ha demostrado a través de sus redes sociales, donde ha compartido sus entrenamientos con diversos especialistas.

“No hay palabras para decirte lo motivado que me siento. Todos pueden ver eso en mis redes y en entrevistas. La manera en la que estoy tratando de mejorar en cada aspecto de mi vida, por supuesto que estoy muy emocionado y motivado para dar lo mejor. Quiero mostrar la mejor versión de mí en cada partido y que todos los entrenadores lo puedan ver, ojalá que podamos ganar partidos”, precisó.

Con información tomada de ESPN Digital