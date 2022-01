Christian Eriksen reveló cuál es su mayor sedeo para este año

El danés ofreció su primera entrevista tras el paro cardíaco que sufrió en la Eurocopa 2021

Por: Gerardo Romero 05 de Enero 2022 · 19:25 hs

El futbolista danés Christian Eriksen aseguró este martes que su mayor deseo es regresar a jugar al fútbol y estar con la selección de Dinamarca en el Mundial de Qatar 2022, a pesar del paro cardiaco que sufrió durante la Eurocopa 2021, protagonizando uno de los momentos más preocupantes de la competencia.

"Mi objetivo es ir al Mundial de Qatar", aseguró el jugador durante una entrevista que ofreció a la televisión pública danesa DR, siendo esta su primera aparición en los medios de comunicación tras el ataque que sufrió en junio ante la selección de Finlandia.

El jugador detalló que desea regresar a las canchas lo antes posible, aunque todavía se encuentra a la espera de la aprobación médica para poder hacerlo, teniendo que culminar con todas las pruebas necesarias para determinar que no sufrirá el mismo problema.

"Creo que es el amor por jugar al futbol. ¿Me puedo ver a mí mismo sin futbol cuando sé que los médicos dicen que estoy bien? Entonces nada en mi interior me dice que no tengo que jugar", destacó Eriksen.

El '10' de Dinamarca también aseguró que no tiene miedo a volver a sufrir otro incidente como este en el futuro.

"De ninguna manera, ni por asomo. Al principio, tenía cuidado pensando en cuánto podía aguantar mi corazón tras lo ocurrido. Pero ahora siento que me han hecho tantas pruebas como era posible, así que no, no tengo ningún miedo a que pueda ocurrir otra vez", dijo.