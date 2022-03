Chucky Lozano hace una fuerte confesión

El jugador de la selección mexicana y el Napoli hizo una fuerte confesión sobre su presente que lo lleva a no rendir como desea.

Hirving el "Chucky" Lozano reconoció que el partido ante los Estados Unidos no fue su mejor actuación. Del mismo modo comentó que no se encuentra en su óptima versión debido a las lesiones.

“Me siento bien, tranquilo, pero me falta un poco de ritmo por todo el tiempo que estuve sin jugar, lesionado y no he tenido tanta continuidad de juego entonces sí me siento fuera de ritmo. Gracias a Dios con lo que estoy jugando en selección puedo agarrar ritmo".

"La verdad es que pusimos intensidad, también juego, tuvimos oportunidades de anotar y ellos también. Tenemos que mejorar y estamos volviendo a retomar el camino que empezamos de estar todos enganchados en el juego”.

Sobre el futuro fue muy precavido y no quizo ir más allá. "El primer objetivo es ganarle a Honduras".