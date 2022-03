Chucky Lozano se sincero sobre volver a jugar con México

El delantero mexicano habló de sus dudas para volver a vestir la camiseta de su país

Por: Alejandro Liporacci 27 de Marzo 2022 · 13:16 hs

En un tormentoso año para el delantero mexicano y del Napoli, Hirving 'Chucky' Lozano, el mismo ha pasado por diversas lesiones a lo largo de la temporada y eso le provocó dudas para aceptar el llamado de Martino ante la última fecha FIFA para ir al Mundial de Qatar.

“Sí, claro que llegué a dudar en acudir al llamado. Porque (el tema de las lesiones) me afecta tanto en mi carrera como que me afecta por mi equipo, Napoli, porque ellos son los que me pagan”, destacó el delantero.

“Ha sido un tiempo muy difícil porque por la primera lesión que tuve con México en el ojo, no llegué a la pretemporada, llegué 5 o 6 días antes de empezar el torneo y así lo jugué, sin ritmo, sin nada empecé a jugar y me dieron la oportunidad que es lo que siempre quiero”, continuó.

“Después vino la lesión de Napoli, el Covid que me tocó y fue otro mes y cacho que no jugué, Entré de nuevo sin ritmo, sin entrenar y eso te afecta muchísimo porque no estás al 100 por ciento ni físicamente ni con ritmo de partido”, recordó el atacante del Napoli.

“Ahora con esto del hombro otro mes y cacho que no jugué nada y otra vez retomar el ritmo de partido, el ritmo físico y todo es complicado, pero acá estamos gracias a Dios”, agregó Lozano.