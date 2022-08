Club América implacable: Toman fuerte decisión sobre Tano Ortíz

El estratega fue criticado por la afición pese a la victoria contra Juárez

Por: Gerardo Romero 07 de agosto 2022 · 23:52 hs

Las Águilas del Club América consiguieron una importante victoria este domingo ante los Bravos de Juárez, compromiso que le sirvió para cosechar tres puntos que los alejan un poco del fondo de la tabla de clasificación del presente torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

A pesar de este hecho que significó un respiro para el técnico Tano Ortíz, el estratega recibió un contundente mensaje a través de las redes sociales que pone en duda su futuro dentro de los azulcrema.

Lo que sucede es que los usuarios a través de la red social Twitter expresaron su molestia contra el entrenador y pidieron su salida lo más pronto posible del equipo para traer un nuevo dirigente al banquillo.

"No juegan a nada!!! No puedes sufrir así con un equipo tan limitado como Juárez. El técnico actual no es el indicado para llevar este barco a buen puerto. No se ve nada de evolución en el equipo", expresaron.

"Que alguien le avisé al @OrtizTano que ya no son amistosos, que no tienen que jugar todos, de por sí no saben a qué juegan, con tanto cambio se descompone más el equipo", dijo otro de los seguidores del club.

"Sufrida victoria del @ClubAmerica que, si no hubiera sido por los goles de Henry, tal vez estaríamos hablando de otro resultado. No es posible terminar el partido metido atrás, con tantos errores y a punto de ser empatados, de LOCAL. El técnico debe estar preocupado".