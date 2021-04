Club León derrotado en la Liga de Campeones de la CONCACAF

El día de ayer se jugó el partido de vuelta por la Liga de Campeones de la CONCACAF por los Octavos de Final entre Club León y Toronto en el Estadio Osceola Heritage Park, partido que ganó el conjunto estadounidense 2-1. Ignacio Ambriz Espinoza entrenador técnico de Club León, se mostró desilusionado por una nueva eliminación de los felinos en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Por: Xavier Mejía 15 de Abril 2021 · 09:43 hs

El entrenador técnico de ClubLeón, IgnacioAmbriz, reconoció que lo más complicado de la eliminación a manos de Toronto en la Liga de Campeones de la CONCACAF será recuperar a su plantilla del trago amargo y del desánimo que esta implica. Ambriz indicó que: "Será complicado y difícil mejorar el ánimo de León".

Luego del partido Ambriz compareció ante los medios de comunicación, mostrando desánimo y desilusión de la derrota ante Toronto en el Estadio Osceola Heritage Park 2-1. El timonel de los felinos, Ambriz indicó que:

“Será complicado y difícil mejorar el ánimo. No fuimos contundente en casa y ahora. Tuvimos dos jugadas que no concretamos y con los cambios ir más por el partido, ser más insistentes por las bandas, porque veía espacios para hacerles daño, pero de nuevo nos quedamos con la cuenta pendiente y no supimos sacarle provecho en las ocasiones de gol y hoy fueron un equipo bien ordenado. En el juego anterior y en este son tres goles en robo de pelota y son los goles”.

Por otro lado, el entrenador, IgnacioAmbriz fue claro y no puso pretextos a la derrota ante Toronto ya que aseguró que su equipo llegó relajado y descansado para afrontar este compromiso.

“Había descansado al equipo titular para hacer un gran partido y para que el equipo mostrará ese nivel futbolístico que veníamos logrando partido a partido. No fuimos contundentes en casa, no fuimos contundentes aquí y los errores nos siguen costando. Nos ha costado no estar concentrados", expresó Ambriz.

Asimismo, IgnacioAmbriz indicó que: “parece que no se nos quiere dar este torneo”.

“Tenía ganas, el equipo estaba ilusionado, descansado el equipo y estudiamos bien al rival, pero cuando no eres contundente es difícil y si cometes errores es difícil sacar el partido. No será fácil el partido y se terminó el sueño y la ilusión. No queda más que dedicarnos a la liga y solamente concentrarnos en lo que será el juego del lunes contra Juárez”, concluyó el técnico.