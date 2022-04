Comenzó a rodar el balón en los cuartos de la Europa League

Este jueves se jugaron los encuentros de ida en los Cuartos de Final de la UEFA Europa League

Por: Alejandro Liporacci 07 de Abril 2022 · 22:05 hs

Este jueves se comenzó a definir las llaves de los cuartos de final de la UEFA Europa League, con cuatro emocionantes partidos: Red Bull Leipzig vs Atalanta, Eintracht Frankfurt vs FC Barcelona, Sporting Braga vs Rangers y el West Ham vs Olympique Lyon.

El primer duelo de la jornada entre alemanes e italiano se jugó la ida en el estadio Red Bull Arena de Alemania y terminó con un intenso 1-1 gracias a las anotaciones del colombiano Luis Muriel, que adelantó al Atalanta; el tanto del empate para los locales llegó con un autogol de Davide Zappacosta.

El Deustche Bank Park de Frankfurt también en Alemania, albergó el duelo entre el Eintracht y el Barça. Luego de un igualado 0-0, los locales se adelantaron con anotación de Ansgnar Knauff y que luego logró empatar Ferran Torres para el 1-1 final.

En Portugal el Sporting Braga y Rangers también ofrecieron un encuentro intenso y muy parejo que terminó llevándose el equipo local gracias a un gol del español Abel Ruíz poco antes de culminar el primer tiempo. La vuelta será en la Glasgow la próxima semana.

Por último el West Ham United igualó 1-1 con el Olympique Lyon en el encuentro que se llevó a cabo en el London Stadium. Por los ingleses marcó Jarrod Bowen mientras que para los franceses lo hizo Tanguy Ndombélé. La vuelta será el próximo jueves en el estadio de Gerland.