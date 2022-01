Comenzó la Era de Jorge Almirón con esta novedad

En el segundo entrenamiento de Lanús, Jorge Almirón dijo presente. Estuvo acompañado por su cuerpo técnico y brindó una conferencia de prensa.

Por: Mauro Palacios 04 de Enero 2022 · 13:22 hs

Jorge Almirón estuvo presente en el inicio de la pretemporada de Lanús. El entrenador que pasó por la Liga MX tanto como jugador y como entrenador arrancó de esta manera su segundo ciclo a cargo del conjunto granate.

Uno de los jugadores que podría regresar después de unos años es Diego Valeri, amado por los aficionados de Lanús y que realizó una brillante carrera en la MLS. "Hablé con Valeri y me gustó su predisposición para venir a Lanús"

"En Lanús me siento cómodo, me siento bien. Es importante la ilusión de la gente pero también es un compromiso enorme. A mí me gustan los compromisos. Esperemos repetir momentos lindos y que en cada partido esté la sensación de que vamos a ganar".

Una gran revelación de Jorge Almirón es sobre quien lo acompaña, un histórico del club, "Los dirigentes de Lanús ya sabían que en donde agarrarara para dirigir, Maxi Velázquez se iba a venir conmigo".

"La única forma de devolverle a la gente la ilusión que tiene es prepararnos de la mejor manera. Esa es la única forma que conozco. Espero preparar al equipo cuanto antes para que pueda competir y devolverle esa expectativa a la gente".

"Intentaremos ayudar a Sand, uno de los jugadores más queridos por la gente. Jugó con el chico López en el proceso anterior y ambos lo hicieron de la mejor forma. Así que vamos a intentar aprovechar algunas cosas que salieron muy bien".