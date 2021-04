Con estas declaraciones Ceferin asegura que se sancionará duramente al Real Madrid, Barcelona y Juventus

El proyecto de la Superliga terminó en solo horas después de haber anunciado su conformación, sin embargo a pesar de que el proyecto no tiene validez debido a retiro de casi todos los equipos fundadores, la UEFA aun no deja pasar la situación y mantiene viva la posibilidad de las sanciones hacia los equipos que iniciaron esta rebelión que atenta contra la UEFA

Por: Xavier Mejía 25 de Abril 2021 · 10:41 hs

La conformación de la Superliga fue un terremoto que duró tan solo horas, pero al parecer está dejando efectos importantes que pueden que los efectos se vean a largo plazo. Con el anuncio de este torneo las presiones llegaron desde todos lados, lo que hizo que 10 de los 12 equipos se retiraran y ahora el proyecto esté más cerrado que abierto.

Ante la creación de la Superliga, la UEFA, quien es la máxima organización del fútbol en Europa, no ocultó su malestar contra los equipos fundadores, con serias advertencias y sanciones hacia los equipos que participan en la Champions.

El día ayer el máximo dirigente de la UEFA, el esloveno Aleksander Čeferin, fue entrevistado por 'Daily Mail' y reitero las posibles sanciones hacia los equipos fundadores de la Superliga al decir "Los clubes de la Superliga serán castigados e incluso podrían ser vetados la próxima temporada de la Champions".

"Real Madrid, Barcelona y Juventus recibirán los castigos más duros. Creen que la Tierra es plana y que la Superliga aún existe. Son los equipos que están más amenazados de expulsión de la Champions", agregó sobre los equipos que aún creen en el proyecto de la Superliga.

Al parecer debe de haber algún acuerdo entre la UEFA y la Premier por los clubes ingleses son los que menos repercusiones tendrán "Los clubes ingleses serán tratados con más indulgencia porque fueron los primeros en retirarse de la Superliga, admitieron haber cometido un error. Todos tienen que asumir las consecuencias de lo que hicieron, no podemos fingir que no pasó nada. No está bien lo que hicieron y veremos en los próximos días lo que vamos a hacer".

Ceferin, comentó durante la entrevista cómo vivió toda esta situación de la Superliga: "Me sentí como si me hubieran metido en una lavadora. El sábado fui a Suiza desde mi país de origen (Eslovenia), ocho horas en coche. Tenía todo listo para hablar de las reformas en mi discurso e incluso agradeció a Agnelli".

Asimismo continuó "Cambié el discurso cuatro veces desde entonces. Estaban preparando cosas que no me dijeron, Agnelli me estaba mintiendo: 'No es verdad, no es verdad...' Al final, pasó y tengo que contar públicamente lo que ocurrió", afirmó.

Ya para finalizar el presidente de la UEFA, dedicó unas palabras a los seguidores del fútbol que tuvieron un papel importante al igual que el del Gobierno Británico "Me impresionó completamente la reacción de los aficionados y de toda la comunidad futbolística al igual que de la sociedad. Nunca había visto esto".

"La UEFA hizo su parte, los clubes que nos apoyaron hicieron su parte. Y, por supuesto, el Gobierno del Reino Unido, entre todos, hizo la mayor parte. Tuve conversaciones telefónicas con Boris Johnson y Dowden en estas 48 horas locas. Estuvieron en el lado correcto de la historia en el momento adecuado", finalizó Ceferin.