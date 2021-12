Confirmada la conferencia de Aguero con una presencia muy especial

Sergio Agüero, brindará este miércoles una conferencia de prensa en el Camp Nou. Allí anunciará su desvinculación del FC Barcelona. En el lugar tendrá un fuerte apoyo.

Por: Mauro Palacios 14 de Diciembre 2021 · 09:24 hs

El fin de semana tomó fuerza la versión y se terminó de confirmar, Sergio Agüero, brindará este miércoles una conferencia de prensa en el Camp Nou. Allí anunciará su desvinculación del FC Barcelona, club al que llegó a mitad de año y con el que ya arregló la rescisión del contrato.

Además, oficializaría su retiro del fútbol, ya que la arritmia cardíaca que lo afectó en aquel partido ante Alavés le impide la práctica profesional en cualquier nivel.

El FC Barcelona anunció la conferencia con la presencia de Joan Laporta, el presidente del club. Pero habrá otra personalidad muy importante del fútbol allí presente, y es Pep Guardiola.

El entrenador catalán, el que mayor cantidad de tiempo dirigió a Agüero en su carrera profesional, viajaría el mismo miércoles por la mañana, junto con Txiki Begiristain, director deportivo del Manchester City.

Guardiola siempre sintió una debilidad por la forma de ser del Kun, uno de los jugadores más queridos en el mundo del fútbol. Juntos, en el Manchester City, lograron diez títulos en cinco años.

En noviembre, cuando se conoció la noticia, Pep Guardiola declaraba. "No importa el tiempo. La salud y la vida son mucho más importantes que cualquier otra cosa y él lo sabe. Estoy bastante seguro de que está en muy buenas manos, muy buenos médicos se ocuparán de él y él se cuidará a sí mismo. Y que regrese si puede; de lo contrario, que disfrute de su vida y de lo que ha hecho. No soy médico, no sé exactamente lo que tiene, pero que tenga cuidado y esté seguro por el resto de su vida".