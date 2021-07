¡Confirmado! Este será el equipo de Mbappé en el futuro

El Paris Saint Germain no lo vende y el Kyllian Mbappé no renovará su contrato que vence el próximo año. Y ya decidió en dónde jugará a partir de 2022.

Por: Redacción Pasión Fútbol 01 de Julio 2021 · 10:35 hs

El delantero y estrella del fútbol francés Kylian Mbappé ya tomó la decisisón de no renovar su contrato con el París Saint Germain (PSG) y dejar que esa unión contractual culmine en junio del año próximo con la idea de llegar en condición de libre al Real Madrid español, según lo señaló este jueves la prensa francesa.

El diario deportivo L'Equipe asegura que varios dirigentes del PSG ya conocen la decisión de Mbappé de no renovar con la entidad parisina, aunque el qatarí Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club, no se resigna y seguirá intentando hacerlo cambiar de opinión.



El PSG no tiene intención de escuchar ofertas por el atacante, que tuvo un pobre nivel en la Eurocopa con el seleccionado francés sin haber anotado un solo gol y fallando el penal decisivo que eliminó al actual campeón mundial ante Suiza en octavos de final.

Al-Khelaïfi está convencido de poder cambiar las intenciones actuales de Mbappé, no solo con dinero sino también ofreciendo un proyecto deportivo ambicioso y que le permita de una vez por todas ganar la ansiada Liga de Campeones.



Además, L'Equipe revela que Real Madrid no hizo negociaciones con PSG aunque saben en España que el delantero campeón del mundo no está a la venta.