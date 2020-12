Conoce al mejor goleador argentino en 2020... y no es Messi

“El 2020 habrá sido un año memorable para este artillero de 32 años, que presenta un registro de casi un gol por partido en el campeonato guatemalteco", informó la FIFA en su web

Por: Manuel Rodriguez 29 de Diciembre 2020 · 20:01 hs

El futbolista argentino con mejor promedio de gol en este atípico año 2020 no fue Lionel Messi, ni Sergio Agüero, ni Lautaro Martínez. Incluso, no juega en Europa ni tampoco en Sudámerica, como muchos podrían suponer. Mucho menos se trata de una joven promesa con un futuro enorme por delante.

Lionel Messi anotó este año 26 goles 44 partidos

El mejor goleador argentino este año se llama Ramiro Rocca, tiene 32 años y milita en el CSD Municipal de Guatemala. En total, convirtió 26 tantos en 27 partidos, con un promedio superior a un gol por juego. Anotó 4 goles en el Torneo Clausura, 20 en el Torneo Apertura y 1 en Liga Concacaf.

La FIFA en su web oficial destacó: "No, el máximo goleador argentino de las ligas nacionales de 2020 no ha sido Lionel Messi. Esa distinción corresponde a Ramiro Rocca, quien, al igual que La Pulga, pasó por la cantera de Newell's Old Boys, aunque hasta ahora su carrera no le había dado un protagonismo semejante”.

“El 2020 habrá sido un año memorable para este artillero de 32 años, que presenta un registro de casi un gol por partido en el campeonato guatemalteco", agregó el ente en su comunicado. Incluso, la FIFA lo destacó como uno de los cinco artilleros sorpresa de 2020.

Rocca promedió casi un gol por partido este año

Los otros cuatro son el cubano Marcel Hernández, del Cartaginés de Costa Rica (31 goles en 40 encuentros); el keniata Michael Olunga, del Kashiwa Reysol de Japón (28 en 32); el danés Kasper Junker, del FK Bodø/Glimt de Noruega (27 en 25), y el estonio Rauno Sappinen, del Flora Tallinn de su país (26 en 28).