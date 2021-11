Conoce al nuevo entrenador del Manchester United

El Manchester United ha hecho oficial a su nuevo entrenador, el DT alemán Ralf Rangnick, ocupará el lugar en el banquillo que dejo libre Ole Gunnar Solskjaer.

Por: Facundo Agudo 29 de Noviembre 2021 · 14:43 hs

El entrenador alemán Rangnick será el nuevo entrenador del United hasta final de la temporada, el experimentado entrenador llega al club ingles por solo seis meses y será el DT interino hasta el final de la temporada, de esta manera la dirigencia tendrá tiempo para elegir al próximo entrenador.

Todavía no se sabe cuando debutara Ralf Rangnick, ya que todavía están tramitando varios papeles para que el alemán pueda trabajar en suelo ingles y hasta que todos estos tramites no este al 100% el entrenador no podrá esta sentando en el banco del Manchester United. Se espera que su debut sea ante el Arsenal, pero de no llegar será contra el Crystal Palace, por el momento el ex jugador del United Michael Carrick sigue a cargo del plantel.

Con la llegada de Ralf Rangnick, otro DT alemán llega la Premier League y se une a la lista de Klopp, Tuchel y Hasenhult. Klopp ha brindando unas palabras en referencia a Rangnick “Sentó las bases para la dirigencia técnica alemana actual.

Claramente Ralf Rangnick, es un entrenador consagrado y que seguro le dará buenos resultados al Manchester United.