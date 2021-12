Conocé el "penal del infierno": Donde se encuentra detenido el jugador argentino de la MLS

El exjugador de Boca Juniors, actualmente en el Minnesota United está detenido en la peligrosa cárcel de Bouwer, superpoblada y con barrabravas que no pueden ni cruzarse.

Por: Mauro Palacios 08 de Diciembre 2021 · 18:45 hs

Bebelo Reynoso quedó detenido en una celda de aislamiento tras la acusación de ser protagonista de un ataque con armas de fuego, en el que adolescentes terminaron heridos tras una pelea en el Barrio Chino de las afueras de Córdoba Capital.

Eso después de que la fiscal Milagros Gorgas haya ordenado su detención, por supuesto riesgo de que interfiera en la causa judicial con las víctimas mediante su poder económico .

Su abogado José Sánchez del Bianco, sostiene que es un despropósito pero tiene algo claro, él y su cliente saben que, hasta tanto el futbolista de Minnesota United no pase por la declaración indagatoria, continuará privado de la libertad.

Es que el jugador, primero había quedado detenido en la Unidad de Contención del Aprehendido de Córdoba, ubicada en el centro de la ciudad. Pero luego, se resolvió su traslado al penal más importante y peligroso de la provincia, en el temible penal de Bouwer.

Reynoso no puede salir al patio de Bouwer desde su espacio en el Módulo Uno y mucho menos establecer algún contacto con otros de los alojados en el establecimiento. No tiene lugar para la actividad física, no recibe comida del exterior, no puede usar un celular y todavía no accedió al teléfono del pabellón. Incluso, hasta las últimas horas ni siquiera tenía una radio que lo entretenga.

En Bouwer hay superpoblación, y quienes están, lo definen como el "penal del infierno" porque hay dos sectores de máxima seguridad, exclusivos para quienes cometieron delitos de altísima gravedad. Otros son barrabravas de Talleres y Belgrano que no pueden ni cruzarse por las entrañas del lugar, los de Talleres de Córdoba lo quieren a Reynoso, pero los otros, están esperándo cruzarlo dentro de la carcel para darle un castigo como bautismo.