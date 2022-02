Conoce el verdadero motivo por el que se le dice “Patón” a Nahuel Guzmán

El jugador argentino se consagró como una de las grandes figuras de Tigres

Por: Gerardo Romero 20 de Febrero 2022 · 20:00 hs

El portero argentino Nahuel Guzmán es considerado como una de las estrellas más importantes de los Tigres de la UNAL y de todo el fútbol mexicano, debido a su gran capacidad de juego y desempeño bajo los tres postes a lo largo de los años, lo que ha generado un amor o rechazo por parte de los hinchas, pero esto no quita su enorme capacidad para evitar los goles.

El guardameta que llegó al conjunto universitario en el año 2014 como uno de los refuerzos del club se ha convertido en una de las piezas más importantes para la obtención de títulos de los rayados, especialmente en los trofeos que ganaron ante Pumas de la UNAM en 2015 y las Águilas del América en 2016, ya que en tanda de penales se encargó de ser el héroe.

Sin embargo, uno de los puntos que más intriga ha generado dentro de los fanáticos es el motivo de su apodo “Patón”, llegando al punto de ni siquiera imaginarse la verdadera razón de este sobrenombre.

“15 años más o menos se me empezó a estirar la pata, el pie, no paró, 14 americano creo, en convers soy un 15 americano; siempre en Argentina he llegado a usar un botín de cada modelo porque el utilero me conseguía de alguno que sobraba. Cuando estaba en inferiores, cuando no había para comprar, era rescatar lo que había”, dijo Nahuel al contar su historia.