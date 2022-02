¡Conversó con fantasmas! Ramón Morales relató una terrorífica e increíble anécdota cuando jugaba con Chivas

Un doctor le pidió ver a un niño en el hospital, aunque después se enteró que el médico estaba muerto

Por: Gerardo Romero 20 de Febrero 2022 · 21:00 hs

Ramón Morales es considerado como uno de los grandes ídolos de las Chivas Rayadas del Guadalajara, viviendo momentos inolvidables y algunos que no tan buenos, entre los que se encuentran algunos momentos paranormales, como cuando vio un fantasma en las instalaciones de Verde Valle que lo invitó a ver a un niño en coma en un hospital de Guadalajara.

Morales relató que todavía se siente sorprendido de este momento, el cual ocurrió luego de un entrenamiento en el que se apuró para irse a un festival del colegio de su hija cuando un doctor de nombre José lo invitó a ver a un niño que le iba al Rebaño Sagrado y se encontraba internado en estado de coma en una clínica.

"Salgo de entrenar, estaba la reja donde se pegaba la gente para fotos y autógrafos. Al final vi a una persona de pelo chino, poco bigote, recargado, bata blanca, se me acerca y me dice: 'Ramón, antes de que te vayas'. Me acuerdo que me acerco a la reja y sin querer lo toco, me dice: 'Soy el doctor José, me dice trabajo en la clínica X, tengo a un niño que está enfermo y es bien Chiva, ve, puedes ir'", recordó Morales en el podcast Trasmutando con el dueño de Chivas, Amaury Vergara.

El jugador se dirigió al evento de su hija y posteriormente platicó dicha invitación con su esposa Lucy cuando llegó a casa, quien lo exhortó a ir al hospital para ayudar al pequeño niño llamado Enmanuel, según la información que le había dado el doctor.

“Nos pasamos como si fuera nuestra casa. Piso 7 de pediatría. Salgo del elevador en el piso 7 y le dije a una enfermera: 'El doctor José me pidió que si podía venir a ver a un niño que está malito y vine a darle ánimos'. Me dice: 'Aquí no trabaja ningún doctor José'", expresó

"Parecía mercado, la enfermera tomó la iniciativa y se puso a gritar: 'Un niño que se llama Emanuel', nadie contestó y nos salimos. Volvió a agarrar la libreta y dijo: 'No hay ningún doctor José para empezar y no hay ningún niño Emanuel. Nos volvimos a meter gritando y en la parte final un señora se levanta y nos dice: 'Mi hijo se llama Emanuel'", relató.

El excapitán de Chivas saludó a la señora y le explicó la razón de su visita, pero la respuesta de la mujer hasta la fecha lo deja helado por lo paranormal del suceso.

"Me acerqué y le dije: 'Usted no sabe quién soy, soy Ramón Morales, soy jugador de Chivas, el doctor José, una persona así y así (describiendo) fue y me dijo que si podía venir a darle un poco de ánimo, porque el niño le va a las Chivas, y aquí estoy para apoyarle'", dijo.

"La señora estaba levantada, al momento que le digo se sienta y empieza a llorar, desconsolada. Unos dos minutos. Ya que se calma, se agacha y de su bolsa saca una foto y me la enseña, y me pregunta: '¿Es el doctor que viste?'. Le dije que sí y no olvidaré que me dijo: 'Tuvimos un accidente de tránsito, hubo un choque, mi esposo falleció en el choque, es mi esposo y no es doctor, y mi hijo tiene en coma un mes'", relató.

Morales sostuvo que luego que el encuentro culminó, él y su esposa se fueron a casa sin decirse nada y confesó que siguieron en contacto con la señora por un tiempo. Para tristeza del jugador, el niño de entre 11 y 12 años falleció y perdieron el teléfono de la madre.