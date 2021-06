Copa América: El partido de la confianza

Scaloni dijo que hay un solo jugador que tiene la titularidad asegurada, ese jugador es Lionel Messi y demostró el porque tiene que jugar siempre. El rival fue Bolivia, una selección débil con poco poderío ofensivo y serias falencias defensivas, no es un rival para medir a la selección argentina, pero si es un partido crucial para que el equipo gane confianza de cara a la ronda eliminatoria de la Copa América.

Por: Facundo Agudo 28 de Junio 2021 · 22:46 hs

Messi comenzó dando una magistral asistencia entre dos defensores de Bolivia para que Alejandro “Papú” Gómez, defina y estampe el primer gol del encuentro. De ahí en mas Argentina, domino el encuentro su gusto, ataco con paciencia, movió los hilos del encuentro gracias a buenas actuaciones de Ángel Correa y Guido Rodríguez, Messi seguía marcando la diferencia y ahora le tocaría marcar a él, el segundo gol de la albiceleste llego desde el tiro del punto, Messi se encargo y dejo clavado al arquero de Bolivia Carlos Lampe.

En el epilogo del primer tiempo, el Kun Agüero se vistió de asistidor y con un excelente pase dejo a Messi mano a mano con Lampe y el 10 picando la pelota por sobre la humidad del arquero puso el 3-0, el domino argentino era absoluto. Un primer tiempo muy bueno tuvo argentina, que suma más en lo anímico, en lo personal, en brindar seguridad para ya encarar de otra manera los “matamata”.

En el segundo tiempo, Argentina no se quedó y siguió buscando el cuarto, con Messi y Angelito Correa empujando al equipo contra el área boliviana. Era un monologo argentino, Bolivia es una selección muy endeble futbolística y mentalmente. El equipo argentino supo sacar provecho de esto, el único que no estaba aprovechándolo del todo era el Kun Agüero, que pese a su asistencia no logro encontrarse con el gol que tanto esperar para volver a tener esa confianza y ser el delantero que demostró ser en Europa.

El primer error defensivo de la selección Argentina llego a los 15 minutos del segundo, cuando por la banda derecha tras una buena triangulación, llego el descuento del conjunto boliviano en manos de Erwin Saavedra. El error, fue que entre Acuña y Palacios que quedaron mal parados tras la triangulación del equipo boliviano, dejando solo al lanzador del centro, para que Saavedra defina muy bien, ya que también estaba en soledad en el área. Lautaro Martínez se sacó la mufa, entro por el Kun Agüero y la primera pelota que toco fue para poner el 4 a 1 para Argentina.

En conclusión, un partido clave contra Bolivia, no por los puntos ni porque Argentina estaba ajustado para clasificar, sino un partido clave en lo mental, en lo anímico. Messi sigue haciendo uno de sus mejores torneos con la selección argentina y hoy quedo demostrado con un doblete, Lautaro Martínez se puedo sacar la mala suerte al entrar y anotar un gol. Acuña se afianza como el lateral izquierdo titular, Lisandro Martínez demostró que está a la altura de ser el segundo marcador titular, el eje central repartido entre Guido Rodríguez y Palacios funciono bien y se siguen afianzando. “Papú” Gómez, Ángel Correa ambos de buen partido, siguen demostrando que pueden servir como recambio o mismo como titulares. Un partido para llenarse de confianza y demostrar que todos están tirando para un mismo lado y buscando un objetivo en común. El sábado comienza la recta final al enfrentarse con Ecuador en el primer partido a todo o nada.