Courtois manda mensaje al Atlético antes de la final de Champions League

El portero belga recordó la final que perdió ante el Real Madrid en 2014 y mandó un mensaje a los colchoneros

Por: Alejandro Liporacci 28 de mayo 2022 · 00:15 hs

El portero belga Thibaut Courtois fue junto a Carlo Ancelotti y Marcelo, los encargados de hablar en la rueda de prensa previa a la gran final en la Champions League de este sábado ante el Liverpool, lo que significará su primera final continental como jugador merengue.

Courtois inevitablemente fue preguntado por la final de Lisboa en 2014, cuando con el Atlético de Madrid precisamente fue derrotado por el conjunto merengue, siendo ese trofeo la ansiada y deseada décima Copa de Europa dentro del Real Madrid.

"Sabes que ellos cuando el Real Madrid juega, las ganan. Estoy en el lado bueno de la historia", aseguró el arquero blanco ahora viviendo una final con los merengues. "Todos tenemos la ilusión de ganar y aumentar la historia del Real Madrid", agregó.

Por su parte, el defensor brasileño también dio su opinión acerca de lo que podría significar su última final como jugador de la casa blanca: "Todos saben el amor que siento por el Real Madrid. No voy a decir nada, pero no hace falta una estatua. Hice todo por el Real Madrid y lo voy a seguir haciendo. No hace falta una estatua".

"Sabemos lo que es una final y desde el día en que llegamos a ella, ya estoy nervioso. Tenemos preocupaciones normales", agregó el brasileño.