Crisis en PSG: Messi y Mbappé involucrados en una tensa relación

En el ultimo partido del PSG se vio un repudiable gesto de Mbappé para con Messi.

Por: Redacción Pasión Fútbol 16 de agosto 2022 · 13:05 hs

El creciente ego de Mbappé esta causando estragos en PSG, el delantero francés ya se peleo con Neymar y ahora Messi para ser su nueva víctima. Su mala relación con el brasilero era ya conocida, Mbappé llegó a pedir la salida de Neymar del equipo, por este motivo el ambiente en el vestuario es hostil.

Por la gran amistad entre Neymar y Messi, Mbappé no quiere acercase a Messi, algo que quedo demostrado en cada jugada ante el Montpellier, donde el francés no quería asociarse con Messi, en varias oportunidades opto, por no devolverle el pase al rosarino e intentar la jugada personal.

La imagen que demuestra esta mala relación

Durante una pausa en el primer tiempo, el delantero francés decidió no acercarse a Messi en ningún momento, ya que el exjugador del Barcelona se encontraba dialogando con Neymar. Es claro que Mbappé ya no es parte del grupo y su ego esta siendo perjudicial para el PSG.

Arde PSG: Messi y Neymar quieren sacarse de encima a Mbappé

El vestuario del PSG esta en llamas luego de lo ocurrido el pasado fin de semana en el partido ante el Montpellier, la pelea entre Neymar y Mbappé, fue el detonante clave para romper todas las relaciones.

En la victoria por 5-2 del PSG ante el humilde Montpellier, al momento de patear un penal, Neymar no dejó acercarse a Mbappé, que pedía insistentemente cobrarse ese penal. Por este motivo la tensión continuó mediante redes sociales.

Neymar, le dio me gusta a varios mensajes de diferentes usuarios que apuntaban a Mbappé como “Dueño del PSG”. por este motivo Leo Messi y Neymar tiene un plan para sacarse de encima al jugador francés.

El Plan de Messi y Neymar

A los dos jugadores sudamericanos no le esta cayendo bien las actitudes de Mbappé, por este motivo se podría llegar a producir una salida de ambos una vez finalizada la temporada, Messi tendría el pase a su poder y el brasilero deberá negociar, la idea seria que ambos sigan juntos en otro destino.