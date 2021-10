Cristiano Ronaldo dió la cara tras ser humillado por el Liverpool

Cristiano Ronaldo dio la cara en redes sociales tras la escandalosa derrota en casa del Manchester United a manos del Liverpool

Por: Redacción Pasión Fútbol 24 de Octubre 2021 · 20:50 hs

En un domingo lleno de clásicos en las principales ligas europeas, el duelo entre Manchester United y Liverpool acaparó las miradas en la Premier League. A pesar del potencial que tiene cada plantilla, el nivel deportivo de ambos conjuntos quedó evidenciado en el resultado.

Los dirigidos por el alemán Jürgen Klopp destrozaron a los 'red devils' en poco más de 50 minutos de partido, anotando cuatro goles durante la primera mitad y uno más durante el inicio del complemento. Los goles de Keita, Diogo Jota y un triplete de Salah, fueron suficientes para echar por la borda toda planificación y aspiración que podría tener el elenco local durante el compromiso.

Reconociendo el resultado y queriendo dar la cara ante su afición, Cristiano Ronaldo se expresó a través de sus redes sociales: “A veces el resultado no es por el que luchamos. A veces el marcador no es el que queremos. Y esto es responsabilidad nuestra, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quién culpar. Nuestros aficionados estuvieron, una vez más, asombrosos en su constante apoyo. Se merecen algo mejor que esto, mucho mejor, y depende de nosotros entregarlo. ¡El tiempo es ahora!”, escribió el luso en su cuenta de Instagram.

Tras el resultado en Champions League ante Atalanta, al equipo de Cristiano Ronaldo se le avecinaba una importante seguidilla de partidos empezando con el clásico ante Liverpool, ¿Habrá cambios drásticos en el club después de la catástrofe de Old Trafford?