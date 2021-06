Un famosísimo músico realizó esta afirmación en las redes, ¿estás de acuerdo?

Tras su espectacular irrupción en la Eurocopa, en donde convirtió dos goles en el partido debut de la Selección de Portugal, el prestigio y la fama de Cristiano Ronaldo continúa creciendo, como si eso fuera posible después de tantos goles, récords y campeonatos.

Portugal defiende el título de la Eurocopa logrado en la última edición y el debut no pudo haber sido más auspicioso ya que goleó como visitante 3 a 0 a Hungría en el estadio Puskas Arena, de Budapest, con 65 mil espectadores en las tribunas, en el partido que dio inicio al Grupo F de la Eurocopa.

Los tantos del equipo luso fueron convertidos en dos ocasiones por Cristiano Ronaldo (42m ST de penal y 47m ST) y el restante fue marcado por Raphaël Guerreiro (39m ST).

Y para demostrar que la fama de CR7 trasciende las fronteras futbolísticas y va mucho más allá, un gran músico publicó en su Twitter una frase contundente.

Se trata de Simply Red, quien no dudó en escribir: "Cristiano Ronaldo es el mejor jugador de todos los tiempos, y si no están de acuerdo NO ME IMPORTA"

Los comentarios fueron de lo más variados, muchos de ellos apoyando sus dichos, otros refiriéndose a Lionel Messi como el mejor, y hasta uno se animó a decir "Pasó Maradona y se cagó de risa. Keep singing please!!!" (seguí cantando).