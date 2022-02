Cristiano Ronaldo está dispuesto a abandonar Old Trafford

El Manchester United no se opondrá ni ofrecerá resistencia si es que Cristiano Ronaldo quiere abandonar el club.

Por: Facundo Agudo 21 de Febrero 2022 · 15:03 hs

Cristiano Ronaldo estaría planeando en dejar Manchester United y desde el club no se opondrán en dejarlo salir, si es que ese es el deseo del astro portugués. Ronaldo estaría listo a dejar Old Trafford en caso de que el club ingles no se clasifique para la próxima Champions League.

El United esta dispuesto a concederle el deseo a Cristiano, el jugador de 37 años está en todo su derecho en dejar el club y en su contrato no hay un cláusula para retenerlo, por este motivo si el Manchester United no termina entre los cuatros primeros de la Premier League, la segunda etapa en el club de Ronaldo podría concluir muy pronto.

Por ahora el United se encuentra cuarto y esta por segunda fecha consecutiva en zona de Champions League, pero no puede relajarse ya que faltan varios equipos por jugar. Debido a las muchas reprogramaciones de partidos por Covid-19, el Manchester United no puede estar tranquilo con su cuarto puesto.

En la lucha por el cuarto puesto, detrás del United se encuentra el West Ham, que también tiene los 26 partidos jugados, pero hay tres quipos que deben ponerse al día y son Arsenal, Wolverhampton y Tottenham.

Si el Arsenal gana todo lo que le resta para cumplir sus 26 partidos superara al United por cinco puntos, por el lado del Wolves si gana los dos partidos que le restan igualara al United en 46 unidades y la diferencia de gol será clave.

El Tottenham es el que puede sacar mas redito, ya que de ganar todo saltaran del octavo puesto al cuarto superando al United por dos puntos.