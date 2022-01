Cristiano Ronaldo fue homenajeado por su récord de goles

Cristiano Ronaldo se llevó un reconocido homenaje por parte de la FIFA luego de romper el récord de goles en selecciones nacionales

Por: Alejandro Liporacci 17 de Enero 2022 · 22:41 hs

Cristiano Ronaldo fue el encargado de cerrar la ceremonia de este lunes en los Premios The Best de la FIFA, luego de recibir de manos del propio Gianni Infantino con motivos al récord que logró el último año como máximo goleador de selecciones nacionales. Uno de los máximos ganadores del premio (ahora junto al polaco Robert Lewandowski) puede presumir de también tener un The Best honorífico por los 115 goles que ha logrado vistiendo la camiseta de Portugal desde que debutó con la selección lusa en 2003.

Luego de otorgarse los premios a los mejores jugadores del año, la ceremonia de premiación terminó raramente con la presencia del jugador portugués (conocido por no asistir a estos eventos últimamente si no es ganador). El motivo no fue otro que el homenaje que le ha hecho la FIFA a CR7 por superar los 108 goles que ostentaba el iraní Ali Daei para convertirse en el máximo goleador de las selecciones nacionales, así como también lo es a en la historia del fútbol (con sus más de 800 anotaciones).

Mientras recogió el premio acompañado de su esposa Georgina Rodríguez y su hijo mayor, Cristiano Junior, el delantero del Manchester United no ocultó su agradecimiento y ambición para lo que sigue en su carrera: "Quiero hacer el premio a mis compañeros. Llevo 115 y es un premio especial. Quiero dar las gracias a mi familia, voy a ser padre de nuevo y estoy muy orgulloso (...) Es un gran éxito y es un eres máximo goleador de todos los tiempos con una selección. Espero jugar cuatro o cinco años más. Y trata bien a tu cuerpo, él te va a responder cuando lo necesites".

El atacante portugués que también formó parte del ataque en el Mejor Equipo del Año, junto a Lionel Messi, Robert Lewandowski y Erling Haaland, sorprendió con sus votaciones para el The Best. El luso votó en primer lugar al delantero polaco, mientras que en segundo y tercer lugar, Kanté y Jorginho fueron los escogidos respectivamente.