Cristiano Ronaldo habría decidido ya su futuro con el Manchester United

El delantero portugués habría tomado una decisión con respecto a su futuro en Old Trafford

Por: Alejandro Liporacci 02 de julio 2022 · 23:30 hs

El regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United no fue ni mucho menos, el esperado por el futbolista portugués. No tanto porque su rendimiento individual haya quedado en deuda, sino que colectivamente el United no logró trascender en ningún título.

Además, la situación de no haber podido clasificarse a la próxima edición especial de la Champions League, significa un duro golpe no sólo para el mítico club inglés, sino también para los últimos años de carrera deportiva de Cristiano Ronaldo.

LA PRENSA AUGURA LA SALIDA DEL PORTUGUÉS

"Cristiano Ronaldo ha pedido que se le permita dejar el Manchester United si el club de la Premier League recibe una oferta satisfactoria en la ventana de transferencia. Su decisión está motivada por el deseo de jugar en la Liga de Campeones durante el resto de su carrera", aseguró el reportero británico Duncan Castles.

Y es que ante la situación de no disputar la Champions League el próximo año, el delantero portugués habría decidido abandonar el club de "Los Diablos Rojos", para poder mantenerse en la máxima competición de clubes en Europa.

EN PORTUGAL SUEÑAN CON EL REGRESO DEL LUSO

Aunque remotamente improbable, en el Sporting de Lisboa, sueñan con el regreso del atacante portugués al club que le vió iniciarse en una carrera que lo ha convertido en uno de los mejores de la historia.