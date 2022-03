Cristiano Ronaldo se diferencia de Messi y no piensa en retirarse si llega a Qatar

En la previa a la 'final' entre Portugal y Macedonia del Norte, Cristiano Ronaldo habló de su retiro

Por: Alejandro Liporacci 28 de Marzo 2022 · 18:52 hs

Con lo cercano que se encuentra el próximo Mundial de Qatar, la prensa del fútbol ha estado hablando sobre las posibilidades de ver a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en lo que podría ser su último torneo de selecciones.

El argentino tras la victoria ante Venezuela en eliminatorias ya había manifestado lo que podría suceder con él luego del mundial a finales de año.

"No sé, la verdad no lo sé. Pienso en lo que viene, que es cerquita, que es Ecuador, los partidos de preparación en junio y en septiembre. Después del Mundial me voy a tener que replantear muchas cosas, llegue a ir bien o mal. Esperemos que se dé de la mejor manera. Pero seguramente después del Mundial cambien muchas cosas", fueron las palabras del capitán de la albiceleste.

Por estás palabras de Messi, y ante la final que podría darle o no la oportunidad a Portugal de disputar la próxima Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo también tuvo sus palabras con respecto a un eventual retiro de las canchas.

"Muchos hacen esta pregunta. Quien va a decidir mi futuro soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego (...) Si Portugal tuviera su mejor nivel gana a cualquier equipo del mundo. Macedonia es la que nos toca. Vamos a ganar porque queremos mucho estar en el Mundial y es el juego de nuestras vidas también", señaló Cristiano Ronaldo en conferencia de prensa antes de enfrentar a Macedonia.