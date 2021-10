Cristiano Ronaldo se harta y envía un fuerte mensaje a la crítica

Cristiano Ronaldo decidió explotar y responder a quienes le critican por su regreso al Manchester United y la Premier League

Por: Redacción Pasión Fútbol 23 de Octubre 2021 · 13:10 hs

Tras su salida del Real Madrid y par de temporadas con la Juventus de Italia, Cristiano Ronaldo en un giro inesperado en el mercado de fichajes, regreso al Manchester United. Un retorno a Old Trafford que ha estado lleno de altibajos para el delantero portugués.

Junto a los malos resultados que han cosechado los 'red devils', al atacante le han llovido críticas con respecto a su edad y al ritmo de juego que tiene la Premier League.

Ronaldo que es de poco hablar ante los medios, concedió una entrevista en la previa del esperado duelo de su equipo ante el Liverpool, y no se cortó al responder a las críticas, admitiendo que su objetivo "es callar bocas y ganar títulos".

"Las críticas son parte del negocio. No me preocupan en absoluto. Incluso lo veo como algo bueno. Si están preocupados por lo que hago o hablar sobre mí es porque conocen mi potencial y lo que aún puedo hacer en el futbol. Te doy un ejemplo: Si estás en la escuela y eres el mejor estudiante, ve a preguntarle al peor estudiante si le cae bien el mejor. Dirá que no", expresó el luso.