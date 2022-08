Cruz Azul sin técnico, afuera Diego Aguirre

El entrenador uruguayo se perderá el Clásico Joven entre América y Cruz Azul, ya que su sanción no se pudo reducir.

Por: Mauro Palacios 20 de agosto 2022 · 13:03 hs

Las cosas en Cruz Azul parecen muy complicadas, y no se observa el suelo, siempre hay algo mas. Ahora, la directiva de los cementeros no consiguieron que se le reduzca la sanción de su estratega Diego Aguirre, la Comisión Disciplinaria no dio su brazo a torcer y deberá cumplir lo estipulado luego de ser expulsado ante Toluca.

Decidieron sostener la decisión de Fernando Hernández el domingo pasado en la derrota de Cruz Azul 3-2 ante los escarlatas, en la que el juez informó sobre supuestos “insultos soeces a los oficiales de partido” por parte de Diego Aguirre, quien tras la decisión salió furioso.

A pesar de que el entrenador uruguayo aseguró que eso no había ocurrido, el órgano encargado de impartir justicia mantuvo su decisión original, con la sanción de dos partidos, con lo cual Aguirre cumplió el primer cotejo en la derrota del miércoles 2-1 ante Tijuana y el segundo será este sábado en el Estadio Azteca contra América.

Ante esta decisión que ya no tiene vuelta atras, quienes estarán en la banca, serán los auxiliares Juan Verzeri y Oscar “Conejo” Pérez, pero tras la reunión con la Comisión de Árbitros, encabezada por Armando Archundia, y las autoridades de la Liga MX, se le prometió a Cruz Azul, que se mantiene la investigación interna hacia el silbante Fernando Hernández y el asistente uno José Ibrahim Martínez por lo ocurrido ante Toluca.