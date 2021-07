Cruz Azul ya tendría en la mira al que podría ser su próximo entrenador

El portero Jesús Corona expresó su interés por el cargo cuando se retire

Jesús Corona renovó por dos años su contrato con Cruz Azul, gracias a la gran obtención del título en el campeonato mexicano. Sin embargo, debido a su edad el portero ya estaría buscando cuál será su futuro después de colgar los botines.

El propio Corona fue el encargado de revelar que tiene como objetivo iniciar un curso de entrenador para mantenerse ligado al fútbol, y más especialmente, dirigir a la Máquina azul en algún momento de su carrera.

“Uno puede tener sus planes a futuro, ese es uno de mis planes pero ya sabemos que todo puede pasar. Lo que sí me queda claro es que tengo que estar preparado porque en dos años termina mi contrato y me gustaría seguir involucrado en el deporte, que siga como director técnico o no ya es otra cosa, pero sí quiero estar preparado por si se necesita y por si acaso al final de cuentas me decido por seguir en el rumbo de estar lo más cercano posible a las canchas”, expresó Corona a la cadena ESPN.

"Ahora estamos empezándonos a preparar, yo creo que es algo que tengo muy claro, ahora ya llevo dos sesiones en el ENDIT, lo estoy disfrutando también y aprovechando ese momento que tengo ahora de poder comenzar con estos cursos”, resaltó.

Asimismo, el arquero recién renovado detalló que ya mantuvo una conversación con la directiva y con el presidente deportivo de la institución Álvaro Dávila sobre las posibilidades de retirarse en el club cementero, situación que cada vez es más posible.

“A lo mejor pausar un poco, tomar un respiro, unos meses de descanso, pero ya tener algo listo y preparado para inmediatamente tener la oportunidad de buscar la fortuna aquí, ahora en otro departamento que sería la dirección técnica, esos son mis planes, pero realmente uno no sabe lo que va a suceder a futuro, pero sí quiero estar preparado para lo que viene ya después de haberme retirado”, concluyó.