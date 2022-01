¿Cuál será el próximo destino de Dembélé?

¿Inglaterra o Italia? Ousmanne Dembélé enciende las alarmas con respecto a su futuro

Por: Alejandro Liporacci 16 de Enero 2022 · 13:34 hs

La última gran bomba que se soltó alrededor del FC Barcelona, es el rechazo del atacante francés Ousmanne Dembélé a la oferta de renovación ofrecida por la entidad azulgrana. Esta situación permitiría al jugador galo salir del equipo con la carta de libertad al finalizar su contrato en junio próximo.

El entorno del atacante le comunicó al equipo culé su decisión de no renovar su contrato, aclarando que su intención no era salir durante el próximo mercado invernal sino a finales de su vínculo en el mes de junio. El principal motivo del rechazo de Dembélé, es que el jugador considera que "el Barça debe pagarle como a una figura TOP", siendo cifras en estos momentos que no son asumibles en el equipo azulgrana.

Ahora el siguiente paso lo tiene Dembélé y elegir al equipo en el que quiere continuar su carrera, puesto que contaría con ofertas de Italia con la Juventus y de Inglaterra con el Manchester United para unirse la próxima temporada. Desde las inmediaciones del Barça, asumen los contactos entre los agentes del jugador y los contactos entre los clubes, por lo que no descartan que exista "un preacuerdo" con alguno de los dos equipos.

Dembélé ya estuvo cerca del equipo de Old Trafford hace dos mercados de fichajes, pero las exigencias del Barcelona hicieron imposible la operación. Desde los Red Devils siempre han visto al francés como una oportunidad de mercado, pero compite con una Juventus que gracias al sistema tributario que tiene Italia, le permite ganar mayor dinero que en otras ligas top de Europa.