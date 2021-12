¿Cuándo decidió Gallardo continuar en River y por qué?

El entrenador de River Plate continuará, por lo menos por un año, como entrenador y el mundo millonario lo festeja como un título más. Conocé cuándo y por qué tomó esa decisión.

Por: Mauro Palacios 08 de Diciembre 2021 · 15:30 hs

Finalizó la novela en River Plate, Marcelo Gallardo anunció este mediodia en el River Camp, que continuará como entrenador. Mañana se festejan tres años del título en Madrid frente a Boca Juniros y en el estadio, los aficionados festejarán por partida doble.

"Después de unos días de reflexión, que fue dificil porque no pude cotar un poco, no pude ailarme. Es algo que sentí, hace unas semana había pronunciado que iba a evaluar, porque llegaba el final de mi contrato, era indispensable saber, te puedo asegurar que después de tantos años, lo que exige, necesitaba reflexionar...no tuve mucho tiempo. Elijo seguir estando"

"Más allá de lo que viví y sentí, elijo seguir después del partido del fin de semana y de la final con Coló. Descansar y cargar las pilas para un año que se viene. Lo medité y esta mañana se lo comuniqué a Enzo Francescoli, a Jorge Brito y a los jugadores y mi cuerpo técnico".

"No puedo conformar a todos y no me gusta generar esa espectativa, que se despierte todo lo que se despertó, que pasen por esa angustia del sentimiento del hincha. No tengo tantas palabras de agradecimiento ante tanto cariño que me demuestra el hincha. Lo mejor es renovando energías y seguir con esta gestión deportiva".

"Decir que nada me movilizó es mentir, cada demosafecto tuvo un gran significado para mí, no estaba en busca de eso para ir midiento, claramente para seguir de esta manera con este grupo que valoro enormemente al igual que a mi cuerpo técnico y colaboradores. Mostraron un ida y vuelta y que están contentos, prredispuestos a seguir siendo exigidos, me llena de satisfacción".

"Hoy mi continuidad es por un año, creo que es lo mejor. Mañana el festejo debe ser del hincha, sin tener que estén esperando ningún anuncio, no quería estar 24 horas más, si ya había tomado la decisión. Quería que el hincha mañana vaya a festejar en paz. Por que cada fecha que llega, de este festejo eterno que será Madrid, me pareció lo mejor".

"Lo de Leo es algo llamativo, porque no anunció ninguna decisión y otros anunciaron por él. Mientras él no anuncie nada no nos podemos hacernos eco, eso de generar espectativas no me gusta, y hay que tener respeto a eso. Leo comunicará lo que tenga que comunicar cuando corresponda".

"Cuándo generas un lazo tan importante, las personas estamos de paso, a veces depende vos y otra veces no. Gracias a dios tengo la posibilidad de elegir y elijo seguir estando, porque lo siento. Estamos de paso, quedan las instituciones, hoy representamos a un club que tiene mucho prestigio. Yo no sentiría quedarme en un lugar por lo que logramos, es el deseo de estar".

"Después del partido de Racing había mucha emoción y nunca evalué otras posibilidades, si me han llegado propuestas que no eh escuchado y agradecer las posibilidades, tenía mucho valor para mí terminar un contrato y ahi decidir, descansar o seguir y escuchar. Cuándo lo decidí, elejí seguir estando y lo comuniqué".